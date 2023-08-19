السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

92 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية بالدور الثانى للثانوية العامة فى دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

ترأس المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء الغرفة.

وأكد وكيل الوزارة أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تتابع خطوة بخطوة العملية الامتحانية ووجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط.

وأوضح أنه يؤدى اليوم ٩٢ طالبا امتحان اللغة العربية و١٦ طالبا وطالبة امتحان التربية الدينية في ٧ لجان على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه تابع من الصباح الباكر وصول الاسئلة إلى جميع اللجان، مؤكدا  الانضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين والتنبيه بعدم السماح  للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان.

وجه المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التعليم بدميـاط، باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق اليوم السبت ١٩ أغسطس.

وشدد على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وأضاف أن الوزير المحافظ ا.د منال عوض تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم.

بالإضافة إلى تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم  لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني.

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