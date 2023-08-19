السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الكرامة: الإفراج عن دومة ومحبوسين احتياطيًا خطوة إيجابية لتحسين المناخ الحقوقى

المهندس محمد سامى
المهندس محمد سامى

قال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن الإفراج اليوم عن عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خطوة إيجابية فعالة نسعد بها دائما، ونتمنى الإفراج عن كافة السجناء الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، من أجل التأكيد على أن كافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتحسين المناخ الحقوقي وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد "سامي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن إصدار قرارات العفو بصفة مستمرة ومتواصلة تبعث بمزيد من الاطمئنان نحو اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وحرصها على غلقه تماما وصدور قرارات افراج عن كافة المحبوسين، كأهم خطوة من خطوات تحسين ملف حقوق الإنسان.

المهندس محمد سامي حزب الكرامة المحبوسين احتياطيا سجناء الرأي المناخ الحقوقي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قرارات العفو

الأكثر قراءة

تركت طفلة 4 أشهر.. محادثة زوجية تنتهي بمقتل "حسناء الغربية"

الفرح تحول لمأتم.. قصة وفاة عروس ونجاه زوجها في انقلاب سيارة الزفة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

فريد زهران لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة على الطريق الصحيح

خالد داود لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى

42 حزبًا سياسيًا ترحب بالعفو عن أحمد دومة وإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بدون مناسبة.. في محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور.. جديد وفتاوى المقاهي

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس