حزب الكرامة: الإفراج عن دومة ومحبوسين احتياطيًا خطوة إيجابية لتحسين المناخ الحقوقى

قال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن الإفراج اليوم عن عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خطوة إيجابية فعالة نسعد بها دائما، ونتمنى الإفراج عن كافة السجناء الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، من أجل التأكيد على أن كافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتحسين المناخ الحقوقي وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد "سامي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن إصدار قرارات العفو بصفة مستمرة ومتواصلة تبعث بمزيد من الاطمئنان نحو اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وحرصها على غلقه تماما وصدور قرارات افراج عن كافة المحبوسين، كأهم خطوة من خطوات تحسين ملف حقوق الإنسان.