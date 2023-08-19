تين شوكي ومانجو.. مهرجانات الفاكهة تنعش السياحة بفنادق الغردقة

تسعى الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة لجذب نزلائها وإسعادهم من خلال ابتكار وتنفيذ أفكار جديدة، بتنظيم العديد من المهرجانات والكرنفالات لخلق جو من البهجة والسعادة، وتضمنت إحدى الأفكار ترويج الفاكهة الموسمية وصنع تورت متنوعة وأطعمة مميزة.

سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أكد لـ«الدستور» أن الفنادق والمنتجعات السياحية الكبري تسعي لجذب أكبر عدد من نزلائها وإدخال السعادة عليهم من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة، مشيرًا إلى أن مهرجانات الفاكهة تهدف إلى تنشيط السياحة وخلق جو من المرح والسعادة لدي النزلاء وأسرهم، وأن السياح الأوروبيين يفضلون السفرة المصرية والأطعمة المختلفة للفلكلور المصري الأصيل لما له من مذاق خاص، لافتًا إلى أن الفنادق تنظم حاليًا مهرجانات للفاكهة الأشهر في الموسم الصيفي منها التين الشوكي والمانجو بكميات تصل لأطنان من كل نوع ويتم وضعها على مائدة مفتوحة على شواطئ البحر، ونشر فرق الأنميشن لمشاركة النزلاء.

وأضاف جمعة، أن الفنادق تقوم بتنظيم فعاليات متنوعة منها أكلات مصرية شهرية أو فواكة موسمية يفضلها النزلاء، متابعا أن القطاع السياحي في الموسم الحالي وصل لأفضل حالاته، حيث قاربت نسب الاشغال 100%بمعظم الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينتي الغردقة ومرسى علم.

مهرجان الفاكهة بفنادق الغردقة

مهرجان الفاكهة بفنادق الغردقة

مهرجان الفاكهة بفنادق الغردقة

مهرجان الفاكهة بفنادق الغردقة

مهرجان الفاكهة بفنادق الغردقة