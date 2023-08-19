السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"الحركة المدنية": قرارات العفو الرئاسى خطوات إيجابية نقدرها ونثمنها

الدكتور طلعت خليل
الدكتور طلعت خليل

قال الدكتور طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين والقيادي بالحركة المدنية، ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن أحزاب الحركة المدنية شعرت بالارتياح الشديد، بعد قرار العفو الرئاسي الصادر صباح اليوم عن الناشط السياسي أحمد دومة، وإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا.

وقال "خليل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أحمد دومة قضى فترة طويلة في السجن، وكان من ضمن الأسماء المرشحة من الحركة المدنية للجنة العفو للإفراج عنها.

وتابع: "قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم خطوة إيجابية نقدرها ونثمنها، ونتمنى أن تعقبها خطوات أخرى بخروج كل المحبوسين، وذلك لاستكمال خطوات الحوار الوطني وتحقيقًا لأهدافه بنجاح".

ولفت إلى أن استمرار إصدار قرارات العفو الرئاسي خطوة جيدة تعكس التحسن الملحوظ في الملف الحقوقي في مصر.

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