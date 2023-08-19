السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قرار العفو عن بعض المحبوسين فرصة جديدة من الدولة للشباب

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.

ووجه "عاشور" الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

ولفت إلى أن توجه الدولة بالعفو عن بعض السجناء والمحبوسين احتياطيًا ممن تنطبق عليهم الشروط، فرصة جديدة للحياة، والعودة للاندماج في المجتمع بشكل جيد.

وثمن "عاشور" الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا، موضحًا أن الإفراج عن المحبوسين بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على مستقبل المواطنين، لا سيما الشباب، والحرص على منح فرص جديدة.

النائب أحمد عاشور مجلس النواب أحمد سعد دومة الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني المحبوسين

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