برلمانى: قرار العفو عن بعض المحبوسين فرصة جديدة من الدولة للشباب

أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.

ووجه "عاشور" الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

ولفت إلى أن توجه الدولة بالعفو عن بعض السجناء والمحبوسين احتياطيًا ممن تنطبق عليهم الشروط، فرصة جديدة للحياة، والعودة للاندماج في المجتمع بشكل جيد.

وثمن "عاشور" الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا، موضحًا أن الإفراج عن المحبوسين بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على مستقبل المواطنين، لا سيما الشباب، والحرص على منح فرص جديدة.