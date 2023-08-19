محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجديدة، بحضور المهندس عماد البرشة، وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، وعدد من مديري الإدارات المختصة، ومقاولي المشروعات، في إطار المتابعة المستمرة لسير ومستجدات العمل في المشروعات الجديدة التي تجري تنفيذها.

واستمع محافظ بورسعيد إلى نسب ومعدلات الأعمال التي شهدها عدد من المشروعات، وعلى رأسها مشروع تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، ومشروع تطوير شارع الحرية بمدينة بورفؤاد، ومنطقة فاطمة الزهراء، حيث وجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل لإنجاز أعمال التطوير وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد بإقامة أسواق حضارية جديدة في مناطق "علي بن أبي طالب" بحي الزهور، و"السيدة خديجة" بحي الضواحي، و"نهضة مصر" بحي الضواحي، ضمن خطة التنمية والتطوير الموسعة التي تشهدها أحياء الزهور والضواحي، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإقامة مجمعات خدمية حضارية تتماشى مع رؤية وخطط التنمية المستدامة ببورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كل الجهات المختصة بالأعمال، والإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات الخدمية الجديدة في أقرب وقت، موجهًا بالمتابعة الميدانية أولًا بأول، للتأكد من تنفيذ المشروعات على درجة عالية من الكفاءة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث