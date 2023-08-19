السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يزور السويد ويلتقى أفرادًا من العائلة المالكة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى السويد، السبت، في زيارة قال إنه سيلتقي خلالها رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، وأفراداً من العائلة المالكة وغيرهم من المسئولين؛ لتقديم الشكر على دعمهم أوكرانيا في ظل الغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي على "تليجرام"، ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز": "مهمتنا الأساسية هي تعزيز القوات الأوكرانية براً وجواً وتنمية التعاون الثنائي، وبالأخص في قطاع الدفاع، والتكامل الأوروبي في صف أوكرانيا والأمن المشترك على الصعيد الأوروبي الأطلسي".

السويد: حققنا خطوة كبيرة نحو عضوية حلف الأطلسى

وسبق وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن بلاده اتخذت خطوة كبيرة نحو نيل عضوية حلف شمال الأطلسي بعد التوصل لاتفاق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسماح لستوكهولم بالانضمام إلى الحلف.

وأضاف كريسترسون، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "أشعر بارتياح كبير، لقد كان هذا هدفي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا حصلنا على رد جيد جدا اليوم، واتخذنا خطوة كبيرة جدا نحو العضوية".

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بموافقة الرئيس التركي على انضمام السويد إلى "ناتو" الذي كان يعطله منذ أكثر من سنة.

وأكد بايدن، في بيان: "أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية- الأطلسية".

وأشار إلى أنه "يتطلع" إلى انضمام السويد لتصبح الدولة الثانية والثلاثين في الحلف.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره التركي أردوغان أثناء وجوده في ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن أن أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

السويد زيلينسكي العائلة المالكة الغزو الروسي فولوديمير زيلينسكي

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