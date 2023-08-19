على رأسهم ثنائى الريال.. "الصليبى" يضرب نجوم أوروبا مع انطلاق الدوريات

مع انطلاق الدوريات الأوروبية والعربية في الموسم الجديد 2023/ 2024، ضرب الرباط الصليبي العديد من اللاعبين.

ويتصدر ثنائي ريال مدريد تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، المشهد، بعد إصابتهما بالرباط الصليبي، في بداية موسم النادي الملكي.

البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال أصيب قبل بداية أيام قليلة لليجا، بالرباط الصليبي في مران الفريق وسيغيب لنهاية الموسم.

أما المدافع البرازيلي ميليتاو فتعرض للإصابة في لقاء فريقه الأول أمام أتلتيك بلباو، وأعلن بعدها النادي في اليوم الذي عقب المباراة عن إصابته بالصليبي.

وفي الدوري الإنجليزي ضرب الصليبي ثلاثة لاعبين دفعة واحدة وكان لنصيب الأسد أستون فيلا الذي أصيب منه ثنائي الفريق الأرجنتيني إيمليانو بوينديا والمدافع مينجز.

بوينديا أصيب قبل لقاء الجولة الأولى أمام نيوكاسل يونايتد، أما مينجز فخرج باكيًا متأثرًا بالإصابة من نيوكاسل.

أما الهولندي يوريين تيمبر صفقة أرسنال الجديدة، كان حظه سيئا للغاية في لقائه الأول بالبريميرليج أمام نوتنجهام فوريست.

تيمبر بدأ أساسيًا وأصيب قبل نهاية الشوط الأول، ليخرج مصابًا ويعلن بعدها النادي بأيام عن إصابته بالصليبي وانتهاء موسمه.

وفي قطر، أصيب مُصطَفى عصام بقطع في الرباط الصليبي، خلال مُباراة الغرّافة أمام قطر بالجولة الأولى من الدوري القطري.