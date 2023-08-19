مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد بورنموث، ومباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباراة اليوم في نهائي كأس العالم للسيدات

- السويد × أستراليا: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- فولهام × برينتفورد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- ليفربول × بورنموث: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- وولفرهامبتون × برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- توتنهام هوتسبير × مانشستر يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال سوسييداد × سيلتا فيجو: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ألميريا × ريال مدريد: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أوساسونا × أتلتيك بيلباو: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- إمبولي × هيلاس فيرونا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- فروسينوني × نابولي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- إنتر ميلان × مونزا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- جنوي × فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- لايبزيج × باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- فولفسبورج × هايدنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بروسيا مونشنجلادباخ × أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- شتوتجارت × بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بروسيا دورتموند × كول: في الساعة السابعة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- ليون × مونبلييه: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- تولوز × باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- جالاتا سراي × طرابزون سبور: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً .

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- أبها × الرائد: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD

- الهلال × الفيحاء: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD

- الاتحاد × الطائي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD

• مواعيد مباريات اليوم في دوري ابطال أفريقيا

- دجابال - جزر القمر × اورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- السلام بور - جنوب السودان × الهلال- السودان: في تمام الساعة التاسعة مساءً.