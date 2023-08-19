أنغام تختتم حفلها بالعلمين الجديد بـ"يا ريتك فاهمنى".. وتصف هانى فرحات بفخر مصر

اختتمت النجمة أنغام حفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أكثر من ساعتين ونصف من الغناء والطرب وإمتاع الجمهور، مقدمة عشرات الأغنيات المميزة.

وقالت أنغام، خلال اختتامها الحفل: “اسمحولي أشكر الأوركسترا العظيم الأساتذة زمايلي والمايسترو الغالي العزيز الكبير هاني فرحات.. فخر مصر حقيقي أنا فخورة إن أنا زميلته، شكرا ليكم يا رب تكونوا انبسطتم زي ما أنا انبسطت ونورتوا مصر”.

واختتمت أنغام الحفل بأغنيتها الشهيرة “يا ريت فاهمني”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي عبر عن سعادته بالحفل الضخم.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وشهد حفل النجمة أنغام، المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، حالة من التفرد التي استطاعت خلال أكثر من ساعتين أن تقدم وجبة غنائية مميزة أطربت الجمهور بمسرح العلمين أرينا والملايين أمام الشاشات.

وظهرت حالة اندماج غير مسبوقة بين النجمة أنغام والمايسترو هاني فرحات قائد فرقتها الموسيقية، حيث ظهر اندماجه في الكثير من المواقف، وهو ما تفاعلت معه أنغام بشدة خلال الحفل.

وجاء الدور على أغنيتها الشهيرة “عرفها بيا”، لتقدم النجمة أنغام ملحمة موسيقية طربية مميزة، وتقدم إحساسا راقيًا للأغنية، وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير للغاية، وألهبت حماسهم، وفي نهاية الأغنية حصلت أنغام على عاصفة من التصفيق امتدت لفترة.

وانتقلت أنغام إلى أغنية أخرى من أهم أغانيها وهي “حتة ناقصة”، والتي قدمتها بشكل مختلف وإحساس عالٍ للغاية، وهو ما ساهم في تفاعل الجمهور بشكل كبير أيضا.