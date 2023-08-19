السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام تختتم حفلها بالعلمين الجديد بـ"يا ريتك فاهمنى".. وتصف هانى فرحات بفخر مصر

حفل أنغام بالعلمين
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

اختتمت النجمة أنغام حفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أكثر من ساعتين ونصف من الغناء والطرب وإمتاع الجمهور، مقدمة عشرات الأغنيات المميزة.

وقالت أنغام، خلال اختتامها الحفل: “اسمحولي أشكر الأوركسترا العظيم الأساتذة زمايلي والمايسترو الغالي العزيز الكبير هاني فرحات.. فخر مصر حقيقي أنا فخورة إن أنا زميلته، شكرا ليكم يا رب تكونوا انبسطتم زي ما أنا انبسطت ونورتوا مصر”.

واختتمت أنغام الحفل بأغنيتها الشهيرة “يا ريت فاهمني”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي عبر عن سعادته بالحفل الضخم.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة
حفل أنغام بالعلمين الجديدة
حفل أنغام بالعلمين الجديدة
حفل أنغام بالعلمين الجديدة
حفل أنغام بالعلمين الجديدة
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وشهد حفل النجمة أنغام، المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، حالة من التفرد التي استطاعت خلال أكثر من ساعتين أن تقدم وجبة غنائية مميزة أطربت الجمهور بمسرح العلمين أرينا والملايين أمام الشاشات.

وظهرت حالة اندماج غير مسبوقة بين النجمة أنغام والمايسترو هاني فرحات قائد فرقتها الموسيقية، حيث ظهر اندماجه في الكثير من المواقف، وهو ما تفاعلت معه أنغام بشدة خلال الحفل.

وجاء الدور على أغنيتها الشهيرة “عرفها بيا”، لتقدم النجمة أنغام ملحمة موسيقية طربية مميزة، وتقدم إحساسا راقيًا للأغنية، وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير للغاية، وألهبت حماسهم، وفي نهاية الأغنية حصلت أنغام على عاصفة من التصفيق امتدت لفترة.

وانتقلت أنغام إلى أغنية أخرى من أهم أغانيها وهي “حتة ناقصة”، والتي قدمتها بشكل مختلف وإحساس عالٍ للغاية، وهو ما ساهم في تفاعل الجمهور بشكل كبير أيضا.

النجمة أنغام أنغام مدينة العلمين الجديدة العلمين مدينة العلمين مهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

"المهن الموسيقية" تكشف تفاصيل إيقاف "كزبرة" بعد إساءته للعالم أحمد زويل

انفجار وسط دونيتسك يخلف قتلى وجرحى

اندماج أنغام مع "سيبك أنت".. والجمهور يهتف لـ "مجابش سيرتى" بالعلمين الجديدة

مالى وبوركينا فاسو تنشران طائرات حربية فى النيجر

أنغام وصوت مصر يتصدران موقع التدوينات القصيرة X فى مصر والوطن العربى

بعد فيروس EG5.. أسباب زيادة انتشار الأوبئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس