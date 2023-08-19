جلال السعيد: طلبت قوات أمن بالفيوم بعد توتر المشهد فى أحداث 25 يناير

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظة القاهرة الأسبق، إنه في يوم 27 قرر العودة للقاهرة بعد بقائه بالفيوم لأربعة أسابيع متتالية، وكانت الأجواء متوترة للغاية في القاهرة، ولهذا قام بالذهاب إلى قصرة الأميرة فوزية المتواجد على بحيرة قارون بالفيوم، حيث كان هذا القصر مكان استراحة مؤقتة للمحافظ، وكان تلفزيون هذا القصر لا تعمل عليه سوى قناة الجزيرة، معبرًا: "هذه القناة كانت تعطي إيحاء أن شيئًا ما لابد أنه حادث في مصر".

أحداث يناير بالفيوم

وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان معه زوجته وابنته بهذا القصر حينها، قائلًا: "في فجر 28 يناير أرسلت زوجتي وبنتي للقاهرة، ورجعت أن لمكتبي بالفيوم في مبنى المحافظة، وكنت الوحيد اللي في المبنى وتلقيت اتصال من الرئيس الراحل حسني مبارك في الـ8 صباحً ًليعرف أخر أخبار الفيوم، وقولت له أنه لا يوجد مظاهر شعب في الفيوم، وقال لي خلي بالك من أهل الفيوم يادكتور جلال".

وتابع: "في مساء اليوم التالي تلقيت اتصال من الدكتور زكريا عزمي، وأخبرني أن الرئيس محمد حسني مبارك كان يريد التواصل معه من أجل الاطمئنان على الوضع الأمني بالفيوم لكنه مشغول للغاية".

واستطرد: "أخبرت زكريا عزمي أنه بدأ يكون في المحافظة تأثير لصدى ما حدث في القاهرة على الفيوم، وأن الشرطة حدث لها خلل ما في المحافظة، وأخبرته أن الفيوم ليس بها أمن مركزي وطلبت منه أن يرسل لي قوات من الجيش، وبعد نصف ساعة تلقيت اتصال من اللواء حسن العويني كان قائد المنطقة المركزية وأخبرني أن قوات صاعقة في طريقها للفيوم، وبالفعل وصلت القوات فجر هذا اليوم، ووجودهم كان ضروري جدا ًوقمت بتحديد أماكن تواجدهم".