تفاعل غير مسبوق بين هانى فرحات وأنغام بحفل العلمين الجديدة

شهد حفل النجمة أنغام، المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، حالة من التفرد للنجمة أنغام التي استطاعت خلال أكثر من ساعتين أن تقدم وجبة غنائية مميزة أطربت الجمهور بمسرح العلمين أرينا والملايين أمام الشاشات.

أنغام وهاني فرحات

وظهرت حالة اندماج غير مسبوقة بين النجمة أنغام والمايسترو هاني فرحات قائد فرقتها الموسيقية، حيث ظهر اندماجه في الكثير من المواقف التي ظهر فيها الإحساس العالي للنجمة أنغام، وهو ما تفاعلت معه أنغام بشدة خلال الحفل.

هاني فرحات

هاني فرحات

وقدمت النجمة أنغام خلال الحفل عددا من الأغنيات، حيث قدمت بإحساسها العالي قلبك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتواصل النجمة أنغام، للساعة الثانية على التوالي، تقديم فاصل من المتعة الطربية بحفلها المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين”، بحضور جماهيري كبير.

وحرصت أنغام على تقديم عدد كبير من الأغنيات التي أحبها الجمهور وتفاعل معها، ومنها أغنية “فنجان النسيان”، التي قدمتها بإحساس عالٍ وتفاعل معها الجمهور وغنى كلماتها حتى انتهت الأغنية بتصفيق حاليا من قبل الجمهور.

وخلال الحفل أيضا قدمت النجمة أنغام أغنيتها الشهيرة “طول ما أنت بعيد أن بطمن” والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وقت أن أطلقتها قبل سنوات.

وحرصت النجمة أنغام على التفاعل مع جمهورها بشكل مختلف خلال حفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة والذي يحضره الآلاف من الجمهور.