جلال السعيد لـ"الشاهد": الإخوان كانوا لديهم صيغة وتكنيك خبيث فى مظاهراتهم

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن المتظاهرين الإخوان كانت لهم طريقة تنم عن خبث، حيث في البداية كانوا يحيدون القوات المسلحة، وبالتالي يكون الهتاف هو "الجيش والشعب إيد واحدة".

وأضاف الدكتور جلال السعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه “بعد ذلك يحدثني قائد الجيش القريب من المنطقة ويقول لي إن هؤلاء جماعة مسالمين، ومن الممكن أن نجعلهم يقتربون من المحافظة لا مشكلة في ذلك، وبعد اقترابهم وبمجرد تمركزهم يهتفون يسقط حكم العسكر، حيث كانت هذه صيغة وتكنيك إخواني بحت”.

وأشار إلى أنه على صعيد التعامل، كان يحاول ألا يجعل هناك حالة شقاق كبير بيني كمسؤول وبين النواب الذين يمثلون الكتل الإخوانية، حيث كان عددهم كبير، فقد كان نصف نواب الفيوم من الإخوان، وبالتالي كانت يحكمه في التعامل معهم علاقة مستقرة وجيدة، لكن مع الثورة تغيرت الأمور، فقد أصبح المحافظ لا يملك التواصل مع القيادة المركزية للدولة، وأصبح مطالبا بأن يدير شؤون المحافظة من تلقاء نفسه.