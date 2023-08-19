جلال السعيد يكشف لـ "الشاهد" موقفه بعد تنحى مبارك

قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن الرئيس مبارك تنحي عن الحكم في 11 فبراير، وبالتالي فإن أي مسؤول في هذه الظروف وأنا منهم، كان في وضع عجيب بعض الشيء، حيث قام رئيس الجمهورية بتعييني خلال وقت معين، وحدثت مظاهرات، وتنحى رئيس الجمهورية ، وبالتالي فقد أصبحت شرعيتي غير صالحة لأني تابع للنظام القديم".

وأضاف السعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه كان علي الجلوس في موقعي من أجل حياة الناس وتأمين مأكلهم ومشربهم، وكان التواصل في هذا الوقت مع حكومة الفريق أحمد شفيق، حيث كان التواصل معها بشكل يومي، لم يحدث تواصل مع الفريق شفيق نفسه، لكن التواصل كان مع الوزير محسن النعماني وزير التنمية المحلية في هذا التوقيت ومن ثم رحل رئيس الوزراء أحمد شفيق، وجاء رئيس وزراء آخر هو الدكتور عصام شرف وقد كان مدعوم إخوانياً وجاء من الميدان، وبالتالي فقد أصبحت أنا وغيري من المحافظين نتواصل مع بعضنا من أجل إدارة شؤوننا اليومية.