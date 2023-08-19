السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جلال السعيد يكشف لـ "الشاهد" موقفه بعد تنحى مبارك

جلال السعيد
جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن الرئيس مبارك تنحي عن الحكم في 11 فبراير، وبالتالي فإن أي مسؤول في هذه الظروف وأنا منهم، كان في وضع عجيب بعض الشيء، حيث قام رئيس الجمهورية بتعييني خلال وقت معين، وحدثت مظاهرات، وتنحى رئيس الجمهورية ، وبالتالي فقد أصبحت شرعيتي غير صالحة لأني تابع للنظام القديم". 

 

وأضاف السعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه كان علي الجلوس في موقعي من أجل حياة الناس وتأمين مأكلهم ومشربهم، وكان التواصل في هذا الوقت مع حكومة الفريق أحمد شفيق، حيث كان التواصل معها بشكل يومي، لم يحدث تواصل مع الفريق شفيق نفسه، لكن التواصل كان مع الوزير محسن النعماني وزير التنمية المحلية في هذا التوقيت ومن ثم رحل رئيس الوزراء أحمد شفيق، وجاء رئيس وزراء آخر هو الدكتور عصام شرف وقد كان مدعوم إخوانياً وجاء من الميدان، وبالتالي فقد أصبحت أنا وغيري من المحافظين نتواصل مع بعضنا من أجل إدارة شؤوننا اليومية.

جلال السعيد برنامج الشاهد تنحي مبارك الفريق أحمد شفيق محسن النعماني

الأكثر قراءة

جلال السعيد لـ"الشاهد": مبارك طلب تأجيل الحفل الخيرى لمحمد علاء مبارك بالفيوم مساء 25 يناير

جلال السعيد لـ"الشاهد" يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول مرسي

حريق فى 4 حظائر للماشية بالمنوفية

جلال السعيد لـ "الشاهد": اقتحام السجون كان عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

إنقاذ 69 مصطافًا من الغرق فى رأس البر بدمياط

إشادات واسعة بإمكانيات الشركة المتحدة لنقل حفل أنغام بمهرجان العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس