السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال السعيد لـ"الشاهد" يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول مرسي

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وجلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه كان من القلائل الذين قابلوا الدكتور محمد مرسي أكثر من مرة أثناء توليه رئاسة الجمهورية، وكان يخطط لأن تكون أولى رحلاته الخارجية للصين، لصنع ملف قوي لمشروعات مشتركة بين مصر والصين، حيث تخيل مرسي أن هذا المخطط سوف يكون من ضمنه مشروعات النقل.

 

خطط مرسي المستقبلية 

وأكد السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مرسي طلب مقابلته كي يقوم بتحضير ملف خاص لخدمة هذا المخطط الذي يعمل عليه، وبالفعل استمر اجتماعه مع الرئيس المعزول لأكثر من ساعتين، وكان من بين الحاضرين في هذا الاجتماع الدكتور عصام الحداد صاحب شركة تنظيم المؤتمرات.

 

أنشطة الإخوان الوهمية 

وأضاف في حديثه، أن معظم جماعة الإخوان كانوا يمارسون أنشطتهم المختلفة من خلال كيانات تختلف في طبيعتها عن نوعية الأنشطة التي كانت تقوم بها الجماعة.

جلال السعيد وزير النقل الاسبق الإخوان الشاهد اكسترا نيوز

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