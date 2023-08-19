السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اندماج أنغام مع "سيبك أنت".. والجمهور يهتف لـ "مجابش سيرتى" بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

قدمت النجمة أنغام أغنيتها الشهيرة “سيبك أن” خلال حفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين” وسط حضور جماهيري عالٍ للغاية.

مهرجان العلمين الجديدة

وتفاعلت أنغام مع أغنيتها وقدمت إحساسًا عاليًا للأغنية وسط تفاعل الجمهور الذي هتف وصفق لفترة طويلة للنجمة أنغام بعد انتهاء الأغنية.

وواصلت النجمة أنغام تقديم حفلها الغنائي، وسط استمتاع كبير من الجمهور ببرنامج الحفل، حيث هتف الجمهور بشكل كبير للغاية مع أغنيتها الشهيرة “مجابش سيرتي”، إحدى أهم أغنياتها على مدار تاريخها وتقول كلمات الأغية:

ماجبش سيرتي مقالش حاجة مكانش نفسه يقولي حاجة

وحب ولا لسة مظنش سهل ينسى

سأل عليا سأل عليا إيه بإيه

سأل عليا بكلامه ولا عنيه

بس أوعوا تكونوا قولتوله سألت عليه

ماجبش سيرتي

خايفين تقولوا فاكر لاحنله واشتاق

هو إحنا بينا إيه كل اللي بنا فراق

ممكن في يوم فى يومين

ممكن بنظره عين نرجع سوى حبيبين محصلش بنهم حاجة

وسأل عليا سأل عليا بإيه

سأل على بكلامه ولا عنيه

بس أوعوا تكونوا قولتوله سألت عليه

مجابش سيرتي

وإن كان محبش بعدى صارحوني وقولولي

وإن كان حصل انسوا وبلاش اوعوا تقولولي

لسه في حاجات كتير مبقتش ماضي

شوقى حاسس إن حضنه لسة فاضي

سأل عليا سأل عليا بإيه

سأل عليا بكلامه ولاعنيه

بس أوعوا تكونوا قولتولي سألت عليه

مجابش سيرتي

وانطلق قبل قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر"، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد، في واحد من أضخم حفلات الموسم وأضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط. 

النجمة أنغام أنغام سيبك مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة العالم علمين

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