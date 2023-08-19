أنغام تمازح أحد عمال المسرح: "بحب لعبة الصابون دى".. وتقدم "بين البنين"

داعبت النجمة أنغام، أحد القائمين على مسرح العلمين أرينا، والمسئول عن جهاز إطلاق "البابلز"، وهي فقاعات الصابون التي تضفي شكلا مميزا للمسرح.

وقالت أنغام مداعبة أحد أفراد المسرح: "بحب اللعبة بتاعة الصابون دي بس لما بتيجي في العين بتحرق.. يا تلعب لوحدك يا تحذرني قبل ما تلعب"، وسط ضحك وتفاعل كبير من الجمهور.

وبعد عدد من الأغاني المميزة للنجمة أنغام قدمت أغنيتها الشهيرة "بين البنين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور على الأغنية الشهيرة للنجمة أنغام.

وانطلق قبل قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر" ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد، في واحد من أضخم حفلات الموسم وأضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، وبدأت أنغام الحفل بأغنية "نفضل نرقص".

وطلب عدد من جمهور النجمة أنغام بعض الأغنيات لتجيبهم: "حاضر والله وعد" بأن تقديم لهم تلك الأغنيات خلال الحفل.

وتقدم شبكة تليفزيون الحياة وشبكة قنوات دي إم سي بثا مباشرا للحفل الغنائي الضخم في خدمة مميزة للجمهور حيث ينتظر الملايين من جمهور الوطن العربي حفل النجمة أنغام لما لها من شهرة عالية للغاية.