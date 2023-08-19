السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام تمازح أحد عمال المسرح: "بحب لعبة الصابون دى".. وتقدم "بين البنين"

حفل أنغام بالعلمين
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

داعبت النجمة أنغام، أحد القائمين على مسرح العلمين أرينا، والمسئول عن جهاز إطلاق "البابلز"، وهي فقاعات الصابون التي تضفي شكلا مميزا للمسرح.

وقالت أنغام مداعبة أحد أفراد المسرح: "بحب اللعبة بتاعة الصابون دي بس لما بتيجي في العين بتحرق.. يا تلعب لوحدك يا تحذرني قبل ما تلعب"، وسط ضحك وتفاعل كبير من الجمهور.

وبعد عدد من الأغاني المميزة للنجمة أنغام قدمت أغنيتها الشهيرة "بين البنين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور على الأغنية الشهيرة للنجمة أنغام.

وانطلق قبل قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر" ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد، في واحد من أضخم حفلات الموسم وأضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، وبدأت أنغام الحفل بأغنية "نفضل نرقص".

وطلب عدد من جمهور النجمة أنغام بعض الأغنيات لتجيبهم: "حاضر والله وعد" بأن تقديم لهم تلك الأغنيات خلال الحفل.

وتقدم شبكة تليفزيون الحياة وشبكة قنوات دي إم سي بثا مباشرا للحفل الغنائي الضخم في خدمة مميزة للجمهور حيث ينتظر الملايين من جمهور الوطن العربي حفل النجمة أنغام لما لها من شهرة عالية للغاية.

أنغام النجمة أنغام مسرح العلمين أرينا البابلز المسرح

الأكثر قراءة

إشادات واسعة بتخفيض مستندات «خدمات ما بعد التأسيس»: حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص

انطلاق حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة بأغنية "ونفضل نرقص"

جلال السعيد لـ"الشاهد": محمد بديع هو من كان يحكم مصر عام 2012

تثبيت أسعار الكهرباء.. مواطنون: الرئيس يرفض تحميل الشعب أى أعباء رغم التحديات الاقتصادية

ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح

سيول الخير تروي سانت كاترين.. هل نجحت منشآت الحماية الصناعية في الاختبار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس