الجارديان: مياه الشرب التى يستخدمها ملايين الأمريكيين ملوثة بالمواد الكيميائية السامة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مياه الشرب التي يستخدمها ملايين الأمريكيين ملوثة بمستويات خطيرة من المواد الكيميائية السامة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن تلوث مياه الشرب التي يستهلكها ملايين الأمريكيين من مئات المجتمعات المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بمستويات خطيرة من المواد الكيميائية السامة، وفقًا لبيانات الاختبار الصادرة يوم الخميس عن وكالة حماية البيئة.

وتُظهر البيانات أن أنظمة مياه الشرب التي تخدم البلدات الصغيرة إلى المدن الكبيرة - من كوليجفيل الصغيرة ، بنسلفانيا، إلى فريسنو ، كاليفورنيا - تحتوي على مستويات قابلة للقياس لما يسمى "المواد الكيميائية إلى الأبد"، وهي عائلة من المركبات المعمرة التي استخدمت منذ فترة طويلة في مجموعة متنوعة من المنتجات التجارية ولكن من المعروف الآن أنها ضارة.

وأشار التقرير إلى أن المياه التي تصل إلى 26 مليون أمريكي ملوثة، وفقًا لتحليل بيانات وكالة حماية البيئة الجديدة التي أجرتها مجموعة العمل البيئية، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة.

وقد ربطت الدراسات المواد الكيميائية بالسرطان ونقص المناعة والأضرار الإنجابية وتأثيرات النمو لدى الأطفال.

وحذر العلماء والمدافعون عن البيئة بشكل متزايد من أضرار المواد الكيميائية مثل حمض البيرفلوروكتانويك، وسلفونات البيرفلوروكتان، في العقود الأخيرة، ويستمر التلوث الدائم للبيئة والأجسام البشرية بالمواد الكيميائية إلى الأبد.

وتشير الدراسات إلى أن جميع الأمريكيين تقريبًا لديهم مستوى معين من المواد الكيميائية المماثلة المنتشرة في أجسامهم، حيث تشير تحليلات إضافية إلى أن مئات الملايين من الأمريكيين ربما يتعرضون من خلال تلوث مياه الشرب.

أشار التقرير إلى أن برنامج الاختبار التابع لوكالة حماية البيئة وهو جزء من جهد عمره 27 عامًا لأخذ عينات من مياه الشرب في البلاد بحثًا عن مواد كيميائية غير منظمة، يقدم نظرة أقوى على المجتمعات الملوثة بالضبط، فالبيانات الصادرة يوم الخميس هي الجولة الأولى من البرنامج الذي سيختبر معظم أنظمة المياه الأمريكية التي تخدم أكثر من 3300 أمريكي لـ 29 مادة كيميائية مختلفة إلى الأبد، إلى جانب الليثيوم المعدني، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

هذه الدفعة الأولى التي حللت البيانات من حوالي 2000 نظام في جميع أنحاء البلاد ، تسبب بالفعل مشاكل.

ووفقًا للبيانات، وجد 220 نظامًا للمياه مستوى معينًا من حمض بيرفلورو الأوكتين المشبع بالفلور أوكتين أو كليهما في مياه الشرب، وهذا يعني أن واحدًا من كل 10 أنظمة لمياه الشرب يحتوي على أكثر مادتين كيميائيتين معروفتين بخطورتهما إلى الأبد.