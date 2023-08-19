"المهن الموسيقية" تكشف تفاصيل إيقاف "كزبرة" بعد إساءته للعالم أحمد زويل

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل إيقاف النقابة مطرب المهرجانات "كزبرة" بسبب الإساءة للعالم أحمد زويل.

وقال الفنان حلمي عبدالباقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف عابدين، عبر القناة الأولى المصرية، إنه عندما تم عقد اجتماع مع هذه الشريحة من المغنين، تم إجراء ضوابط صارمة وحاسمة جدًا عليهم، لافتًا إلى أن الكثير منهم التزموا، فمنذ فترة لا نسمع عن كلام مبتذل أو أي عمل غنائي مبتذل، حيث تم اتخاذ قرارت صارمة من قبل النقابة بشأن ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ وغيرها من القرارات والضوابط.

وتابع: "تفاجأنا بـ كزبرة عامل كليب، وصورة العالم الجليل الدكتور أحمد زويل موجودة في الكليب، إلى جانب وجود ابتذال في الكلمات، وبالتأكيد الدكتور أخمد زويل غني عن التعريف به وبتاريخه العظيم والمشرف، فلا يجوز أن توضع صورته في مثل هذا الكليب".

وأشار إلى أنه قد حدث تواصل من أخت العالم الجليل أحمد زويل مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وعلى الفور تم إصدار قرار بوقف المغني المدعو "كزبرة" وإحالته للتحقيق، وعليه أن يتحمل نتيجة تجاوزه.