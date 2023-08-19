السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين

كرم اللواء  محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، 77 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية و الفنية، و 31 من خريجي معهد السياحة والحاسب الآلى بالسيوف لعام 2023، و15 بطلًا من الحاصلين على بطولات عالمية من ذوي الهمم، وذلك تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والإرتقاء باسم مصر عاليًا، وذلك خلال احتفالية كبرى في مسرح مكتبة الإسكندرية.

وفي مستهل كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية، عن سعادته وفخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية وأبطال العالم من ذوي الهمم، مؤكدًا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين قائلًا: "الأجمل من التفوق هو الاستمرار فيه، فانتم حاملي راية الوطن".

وحث محافظ الإسكندرية جميع الطلاب علي الاجتهاد ومواصلة السعي لكي يصلوا إلى ما يصبون اليه، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية.

محافظة الإسكندرية تدعم الشباب والمتفوقين

وفى هذا الصدد أكد الشريف، أن الإسكندرية تعمل على دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها على أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم ووجه الشكر إلى جميع القائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مثمنًا جهد أولياء الأمور، الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبًا ليصلوا لهذا التميز والتفوق.

وفي ختام التكريم توجه الشريف؛ بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته الطلاب على هذا الإنجاز المتميز، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار .

شهدت الاحتفالية عروض وفقرات فنية، وجاء ذلك بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق،  والدكتور إبراهيم العزازي مدير معهد السياحة، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
محافظ الاسكندرية يُكرم المتفوقين
الإسكندرية 77طالب وطالبة أوائل الثانوية العامة الأزهرية و الفنية ذوي الهمم

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