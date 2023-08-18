الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة رونالدو.. النصر يخسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري السعودي

رونالدو يشارك في
رونالدو يشارك في سقوط النصر أمام التعاون

تعرض النصر للهزيمة الثانية على التوالي في دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك أمام ضيفه التعاون صفر /2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ورغم مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام الاتفاق وعدد آخر من نجوم الفريق بسبب مشاركتهم قبل يومين فقط أمام الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بالسعودية، إلا أن النصر خسر مجددا بعد أن تعرض للهزيمة الأولى أمام الاتفاق 1 /2، ليحتل المركز الخامس عشر مؤقتا في انتظار باقي نتائج المباريات.

وتقدم التعاون عن طريق ليندر تاوامبا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف أحمد باحسين الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الرابع.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الاتفاق على مضيفه الحزم 2 /صفر، حيث تقدم عن طريق روبن كوايسون في الدقيقة 17، قبل أن يضيف فيتينيو الهدف الثاني لفريق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في الدقيقة 52.

وفي مواجهة أخرى، تغلب الوحدة على ضيفه الشباب 3 /1.

وأهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا فرصة التقدم للشباب بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن يسجل الوحدة هدفين عن طريق أنسيلمو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، وحسين العيسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط ذاته.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جواد اليامق لاعب الوحدة هدف الشباب الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.

وبعد دقيقتين من هدف تقليص الفارق، نجح يحيى النجعي في تسجيل الهدف الثالث للوحدة.

أخبار كريستيانو رونالدو النصر السعودي الدوري السعودي 2023 التعاون السعودي

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