الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال السعيد لـ"الشاهد": رأيت انتشار الفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة

جلال السعيد
جلال السعيد

كشف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، كيف انتشر الفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،:"عندنا عدت من الخارج عام 1990 وجدت دولة أخرى غير تلك التي عشت فيها".

وأضاف: "عندما خرجت من مصر كان المجتمع المصري العادي يعتاد المواطنون علي الحياة الجامعية المعروفة، وعندما سافرت لدراسة الدكتوراه في كندا، فكان يأتي لنا المعيدين من الجامعات المصرية، فكان الظاهر أشخاص بذقن خفيفة، ويرتدي ملابس قصيرة، وكان نتاج تقاليد في مصر في هذا الوقت".

وتابع: "عندما رجعت وجدت البلد مختلفة عما تركتها، والفكر السلفي والإسلامي السياسي متغلغل في البلد بشكل واضح في اللبس وطريق الكلام في شوارع القاهرة، وأن في الخارج كنت أسمع عما حدث مع الرئيس السادات والتلمساني".

محمد الباز اكسترا نيوز جلال السعيد الشاهد

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