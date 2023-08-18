إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقرى والمراكز، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة.

وأكد “نور الدين” أن الحملات أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، بمركز كفر الشيخ والرياض وقلين ومطوبس والحامول، مشددا باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة حالة 4 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، ل3 حالات تعدي بقرية الخادمية، وحالة تعدي بقرية السرايا التابعة لقرية دقميره، وتم إيقاف الأعمال وردم حالات التعدي لحفر قواعد، وفك شدة خشبية، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، وأيمن شلبي، وهاني الجميل، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وبسيوني عبد الفتاح، رئيس قرية الخادمية، وناهد كمال ابراهيم، رئيس قرية دقميره، وبسيوني شهاب، رئيس قرية الحلافي، وياسر عقبه، رئيس قرية أريمون، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية بكل قرية.

وتابع أحمد عيسى ، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعيه، على مساحة 450 متر، وذلك بقرى الفيروز، البرية التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، مؤكداً على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بالمركز والمدينة،بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية,

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إستمرار أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز قلين، وجرى إزالة حالتين بناء على أراضي زراعية.

كما تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، فك شدة اعمده خشبيه بنطاق المدينة،موجها باستمرار رصف أي مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ومخالفات البناء.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1250 متر بقرى كوم الحجر و41 الشراقوة، وأبو ساري، وعزبة مسيحه، و12 المنصور، وتم إزالة الشدات الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.