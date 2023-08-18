الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر يوضح شروط الوفاء بالعهد (فيديو)

الدكتور محمد حسن
الدكتور محمد حسن سبتان

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ المرء كي يحقق الوفاء بالوعد أن ينفذ أمرين أساسيين، الأول أن يكون مالكًا لتنفيذ هذا الوعد، الثاني أن يكون متذكرًا أنه وعد هذا الوعد. 

وأضاف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الجمعة، خلال برنامج “آيات بينات”، المذاع عبر قناة “الناس”، أنَّ  الله تعالى وصف نفسه بالوفاء بالعهد فقال في كتابه العزيز: “ومن أوفى بعهده من الله”، فالله تعالى مالك ويعلم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الله تعالى وصف أنبيائه كذلك بالوفاء بالعهد، حيث قال عن إبراهيم عليه السلام: "وإبراهيم الذي وفى".

وأوضح أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أنّه من أجل أن يتوفر هذين الشرطين جاء الوفاء من صفات المؤمنين غالبًا يكون مرتبطًا بالتذكر، ولك في قوله تعالى: “إنما يتذكر أولو الألباب”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الوفاء بالعهد شروط الوفاء بالعهد ايات بينات

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