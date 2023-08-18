قناة الناس| أستاذ بالأزهر يوضح شروط الوفاء بالعهد (فيديو)

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ المرء كي يحقق الوفاء بالوعد أن ينفذ أمرين أساسيين، الأول أن يكون مالكًا لتنفيذ هذا الوعد، الثاني أن يكون متذكرًا أنه وعد هذا الوعد.

وأضاف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الجمعة، خلال برنامج “آيات بينات”، المذاع عبر قناة “الناس”، أنَّ الله تعالى وصف نفسه بالوفاء بالعهد فقال في كتابه العزيز: “ومن أوفى بعهده من الله”، فالله تعالى مالك ويعلم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الله تعالى وصف أنبيائه كذلك بالوفاء بالعهد، حيث قال عن إبراهيم عليه السلام: "وإبراهيم الذي وفى".

وأوضح أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أنّه من أجل أن يتوفر هذين الشرطين جاء الوفاء من صفات المؤمنين غالبًا يكون مرتبطًا بالتذكر، ولك في قوله تعالى: “إنما يتذكر أولو الألباب”.

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