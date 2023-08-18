متحدث الصحة يكشف الوضع العالمى لحالات الإصابة بمتحور كورونا "5.EG"

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن الوضع الحالي لحالات الإصابة بمتحور 5.EG الجديد حول العالم خلال آخر 28 يومًا.

وأضاف عبد الغفار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية أبلغت عن وجود انخفاض في أعداد الحالات والوفيات، وأبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات المصابة، وانخفاض في الوفيات.

عبد الغفار يكشف نسب حالات الإصابة والوفيات العالمية لمتحور كورونا

وأوضح عبدالغفار أن نسب الحالات المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمسة هي الإقليم الإفريقي -80% والإقليم الأوروبي -51%، وإقليم شرق المتوسط "الذي يضم مصر" -18% وإقليم جنوب شرق آسيا 16% وإقليم غرب المحيط الهادئ +97%، وفيما يخص نسب حالات الوفاة أكد عبد الغفار أن النسب المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس، جاءت كالتالي: الإقليم الإفريقي -78%، وإقليم جنوب شرق آسيا -62% والإقليم الأوروبي -57%، وإقليم غرب المحيط - الهادئ -15% وإقليم شرق المتوسط "الذي يضم مصر" -46%.

وأشار عبد الغفار إلى أنه لاتزال الأعراض المبلغ عنها نتيجة الإصابة بالمتحور هي أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا تشكل زيادة في شدة المرض ولا تسبب تهديد للحياة، ولم يتم رصد أي حالات إصابة بمتحور 5.EG الجديد داخل مصر حتى الآن.

ووجه عبد الغفار عدة نصائح للمواطنين التطعيم بالجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررًا من الإصابة، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، والتهوية الجيدة، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.