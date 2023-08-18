البلجيكي دي بروين يعلن خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة

أعلن النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خضوعه لجراحة ناجحة عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة يوم الجمعة الماضي.

وتعرض دي بروين للإصابة خلال مشاركته في مباراة مانشستر سيتي الأولى هذا الموسم أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، والتي فاز فيها حامل اللقب بثلاثية نظيفة.

وغادر الدولي البلجيكي المباراة في الشوط الأول بعد الإصابة في الركبة التي عانى منها.

ونشر دي بروين عبر حسابه على تويتر مساء اليوم " كانت الأخبار التي أعقبت مباراة بيرنلي بمثابة ضربة كبيرة لي سواء جسديًا أو ذهنيًا".

وأضاف: "الآن تم الانتهاء من الجراحة، وأنا على استعداد لعملية شفاء جسدي والعودة إلى العمل قريبًا، شكرًا لكم جميعًا".