رئيس القطاع الدينى: الدعوة إلى الله شرف ورسالة سامية وأمانة ومسئولية

عقد الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، اجتماعًا بأئمة وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف السلوم بمديرية أوقاف مطروح.

ويأتي الاجتماع مع قيادات الدعوة بأوقاف مطروح، في إطار حرص وزارة الأوقاف على التواصل المستمر مع أئمتها وقيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية، وعلى هامش انطلاق القوافل الدعوية في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، أن الدعوة إلى الله (عز وجل) شرف لا يدانيه شرف، وهي رسالة سامية وأمانة ومسئولية في ذات الوقت، ولا بد من بذل الجهد وحشد الطاقات لأداء هذه الرسالة ونشر الفكر الوسطي المستنير بين أبناء هذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية.

