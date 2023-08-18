الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار وزير الزراعة: مهاجمو مشروع الصوب الزراعية يجحدون جهود العاملين

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، إن من يهاجم مشروع الصوب الزراعية تنقصه المروءة، لأنه يجحد كل جهود العاملين في ذلك المشروع القومي الذي أتاح الخضروات للمصريين طوال السنة وبأسعار معتدلة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الصوب أحد أنماط الزراعة المحمية من الجو، وقبل الصوب كان الخيار أشبه بالتفاح الأمريكاني للشعب، في غير موسمه، لكنه أصبح الآن متاحا طوال السنة بسبب الصوب.

وأردف: "من روج لانهيار مشروع الصوب، نفسي يروحوا يقفوا تحت الصوبة شوية وهيعرفوا ما يتعرض له العاملون في الصوبة، من أجل توفير الخضار في غير موسمه، لسد الاحتياجات المحلية، وللتصدير للخارج وتوفير عملة صعبة للبلد".

وتابع: "الصور المتداولة عدم إنصاف وعدم مروءة، أن تأتي على رأس غيط به عودين متكسرين وتصور، أنت كذاب بلا ضمير وعدو البلد، هذه الصوبة تُنضف في أقل من ساعتين ويزرع الموسم الجديد".

وأشار فهيم إلى أنه لولا توسعات الدولة في الرقعة الزراعية والمشروعات القومية في النقل والكهرباء والمياه لكانت مصر تعرضت لما تتعرض له الدول من سيول وفيضانات، منوها أننا تأثرنا بالتغيرات المناخية بشكل صامت، تمثل في سقوط الثمار قبل موعدها مثلما حدث في فاكهة المانجو بالإسماعيلية.

المناخ الصوب الزراعية مصطفى بكرى حقائق وأسرار الزراعة المحمية

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