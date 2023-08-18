قناة الناس| يسرى جبر يوجه رسالة لمن يتكلمون في الدين بغير علم (فيديو)

وجّه الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة قوية لمن يتكلمون في دينِ الله بغير علم، مؤكدًا أن من لم يكن لديه قسط من علم الدين وهناك حرج وقع عليه فعليه أن يتوجه إلى أهل الذكر ليفتوه.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ الإنسان لا يجب عليه أن يتوجه إلى الروبيضات لأخذ فتوى أو معلومة عن الدين منهم، لافتًا إلى أن مثل هؤلاء الرجال ممن لم يتعلموا على يد علماء في مؤسسات كالأزهر الشريف ويدعي أنه يعلم الناس الدين ولكنه في الحقيقة يعلمهم الخروج من الدين بسبب جهله.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.