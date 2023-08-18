انطلاق ورش عمل فن "الريزن" بأندية الفتاة والمرأة بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات ورش العمل التدريبية لفن "الريزن" بأندية الفتاة والمرأة بمركز شباب السبط التابع لإدارة التنمية الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بمشاركة 10 فتيات من أعضاء نادي التطوع والفتاة والمرأة.

حيث بدأت ورش العمل اليوم الجمعة وستستمر لمدة يومين ابتداء من 18 أغسطس وحتى 19 أغسطس 2023.

تستهدف الورشة التدريبية التعرف على كل ما يتعلق بفن الريزن من خلال المدربه جهاد محمد عبد المنعم احمد لتعلم المادة النظرية بالإضافة إلى التطبيق العملي، من أجل تعليم الفتيات حرفة يدوية تكون نواة لمشروع صغير، يدر عائدا ماديا عليهن في المستقبل.

وقال شوقى مدير عام الشباب والرياضه بالوادى الجديد، إن الغرض من تدريب الفتيات فى المنتجات اليدويه تأهيلهم للمعارض وخلق فرص عمل للشباب وتسويق منتجاتهم، وتوفير دخل لهم من خلال المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.