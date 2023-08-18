الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهم بالتعدى على عامل ومنعه من أداء عمله بحدائق الأهرام

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز المتهم بالتعدي على عامل ومنعه من القيام بعمله في حدائق الأهرام على تحريات المباحث.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليه وعدد من شهود الواقعة ، فيما برر المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق تعديه على المجنى عليه بسبب اعتراضه على الحفر فى الطريق المؤدى إلى مسكنه.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلاً سيارة بالتعدى على أحد العمال حال قيامه بالحفر، تمهيداً لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

بالفحص برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة أمكن التوصل للعامل المشار إليه، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بأعمال الحفر ضمن مجموعة عمالة تابعة لإحدى الشركات لتوصيل كابل كهرباء حضر الشخص المشار إليه مستقلاً سيارته وقام بالاعتراض على الحفر والتعدى عليه بالسب دون إحداث إصابته، وهدده والمتواجدين معه بالإيذاء.

نجح رجال المباحث برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه قام بالاعتداء على العامل المذكور على النحو المشار إليه اعتراضاً على الحفر فى الطريق المؤدى إلى مسكنه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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