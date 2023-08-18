الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لاعب نادى إمام المتقين العراقى: نشكر القائمين على تنظيم البطولة العربية للجودو بالعلمين

جريدة الدستور

قال اللاعب علي التميمي، لاعب نادي إمام المتقين العراقي، إن منتخب العراق للجودو استطاع الحصول على المركز الثاني في البطولة العربية للجودو المقامة بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

البطولة العربية للجودو

وأكد اللاعب علي التميمي، خلال حواره لكاميرا "دي إم سي"، أنه تمت المشاركة في البطولة العربية للجودو بالعلمين عن طريق الفرق الوطنية أو عن طريق اللعب الفردي، واستطاعت العراق تحقيق نتائج مشرفة في البطولة.

وأضاف في حديثه، أن تنظيم بطولة العلمين للجودو كان أكثر من رائع، ولهذا تقدم بخالص الشكر في نهاية حديثه عن الجهد المبذول من قبل مؤسسي هذه البطولة حتى تخرج بهذا الشكل المشرف.

المنافسات العربية بالعلمين 

انطلقت منافسات البطولة العربية للجودو والتي تقام بالعلمين منذ عدة أيام، والتي سوف تستمر حتى 18 أغسطس الجارى بمشاركة الكثير من الدول العربية.

ويشارك من مصر 30 فريقًا بإجمالي 192 لاعبًا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعمًا، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 على مستوى الناشئين.

لاعب نادي إمام المتقين العراقي العلمين الجودو دي ام سي علي التميمي

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