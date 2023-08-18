الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثانى للمانجو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية من أمام مبنى ديوان المحافظة القديم بشارع محمد علي.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة أنهت كل الاستعدادات لانطلاق مهرجان المانجو المقرر له اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بديفيليه أمام ديوان محافظة الإسماعيلية القديمة بشارع محمد علي.

وأضاف أن المحافظة ستعقد ملتقى تصديريا لتجار المانجو في اليوم الثاني للمهرجان، لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.

وينطلق مهرجان المانجو في الإسماعيلية اليوم، الجمعة، ويضم عدة عروض فنية في شارع محمد علي، يعقبه حفل مسائي في منطقة نمرة 6 بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين، إلى جانب إقامة شوادر للمانجو لبيعها بسعر الجملة للجمهور، والمواطنين المترددين على المحافظة طوال أسبوع المهرجان. 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو، في دورته الثانية 2023، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، والمنسق العام لمهرجان المانجو، وممثلي الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وشعبتيّ الخضر والفاكهة ورابطتي منتجي ومُصدري المانجو والمدير التنفيذي للشركة المنفذة لفعاليات المهرجان.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، تحت رعاية وإشراف محافظة الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، حيث تمت دراسة نتائج المهرجان العام الماضي لوضع رؤية شاملة في تنفيذ نسخة هذا العام من المهرجان حتى يحقق الهدف المرجو منه. 

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

مهرجان المانجو تفاصيل مهرجان المانجو مكان مهرجان المانجو مهرجان المانجو الإسماعلاوي مهرجان المانجو بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

«علمين 48».. بدء إنتاج أكبر آبار البترول فى الصحراء الغربية (صور)

آخر تطورات أزمة بطولة السوبر بين الأهلى واتحاد الكرة.. وتمسك الأحمر باستبعاد الزمالك

أوسوريو يعود إلى بلاده بعد الحصول على راتب شهرين من الزمالك

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

رفع 220 طن مخلفات وتحرير 15 محضرًا فى حملة مكبرة بأحياء وقرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس