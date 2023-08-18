انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثانى للمانجو

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية من أمام مبنى ديوان المحافظة القديم بشارع محمد علي.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة أنهت كل الاستعدادات لانطلاق مهرجان المانجو المقرر له اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بديفيليه أمام ديوان محافظة الإسماعيلية القديمة بشارع محمد علي.

وأضاف أن المحافظة ستعقد ملتقى تصديريا لتجار المانجو في اليوم الثاني للمهرجان، لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.



وينطلق مهرجان المانجو في الإسماعيلية اليوم، الجمعة، ويضم عدة عروض فنية في شارع محمد علي، يعقبه حفل مسائي في منطقة نمرة 6 بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين، إلى جانب إقامة شوادر للمانجو لبيعها بسعر الجملة للجمهور، والمواطنين المترددين على المحافظة طوال أسبوع المهرجان.



وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو، في دورته الثانية 2023، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، والمنسق العام لمهرجان المانجو، وممثلي الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وشعبتيّ الخضر والفاكهة ورابطتي منتجي ومُصدري المانجو والمدير التنفيذي للشركة المنفذة لفعاليات المهرجان.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، تحت رعاية وإشراف محافظة الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، حيث تمت دراسة نتائج المهرجان العام الماضي لوضع رؤية شاملة في تنفيذ نسخة هذا العام من المهرجان حتى يحقق الهدف المرجو منه.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.