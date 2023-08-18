الطاهرى يهنئ متسابقى برنامج "الدوم" بعد تغطيتهم مهرجان العلمين

حرص الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تهنئة متسابقي برنامج اكتشاف المواهب “الدوم” الفائزين بمجال التقديم التليفزيوني والمراسلين، على تغطيتهم المميزة على قناة إكسترا نيوز، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

وشارك “الطاهري” مقطع فيديو مجمعا على “فيسبوك”، وعلق عليه قائلًا: “شباب الدوم وصلوا العلمين، وغالبًا هيرجعوا من العلمين، مبروك الانطلاقة يا شباب”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RaHaHKGaPNUwNVwxxSwFzM4Y1WZuuvWzxCiMubLJvKPLqbMQoGMMq677XENnspyal&id=1056260192&mibextid=Nif5oz

جدير بالذكر أن الطاهري قال إن مهرجان العلمين هذا العام في إطار صناعة الترفيه حدث ضخم للغاية وترويج سياحي لمدينة تجسد الملحمة المصرية في الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف "الطاهري"، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة على قناة إكسترا نيوز: "المدينة والمكان هنا كان حلمًا بعيد المنال وأن العلمين الجديدة يحصل فيها هذا العمران.. بنتكلم على مدينة على أحدث طراز عالمي ومدن الجيل الرابع وجمال مالوش مثيل.. جنة الله على الأرض.. ومن الصعب منافسة العلمين الجديدة".

وتابع "الطاهري": "الناس بدأت تسأل على الحفلات والعروض داخل مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.