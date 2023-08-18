بالانفوجراف.. وزارة الشباب والرياضة تصدر حصادها الاسبوعي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الاسبوعي بالانفوجراف والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الاسبوع المنقضي من حتى 12 إلى 18 أغسطس 2023 ونستعرض اهمها في التقرير التالي :

البداية مع أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة :

- شهد الدكتور أشرف صبحي، جلسة نقاشية تحت عنوان "آليات تعزيز مشاركة الشباب بالشأن العام"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، والتي قام بتنظيمها مجلس الشباب المصري بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤي - فرص - تحديات) "، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

- التقى الدكتور أشرف صبحي، بشباب القبائل والعائلات المصرية، من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.

- شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، افتتاح منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين.

- التقي الدكتور أشرف صبحي بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، بالسيد علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

- شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام الموسم الرابع لشباب يدير شباب "YLY" بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإنجازات التالية :

- أشاد الدكتور أشرف صبحي، بلاعبين ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، عقب تتويجهم ب ١٩ ميدالية متنوعة، خلال منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين.

- أشاد الدكتور أشرف صبحي، بمستوي واداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت ١٩ سنة، بعد حصول الناشئين على المركز الـ ٨ ببطولة العالم بالأرجنتين، والناشئات على المركز الـ ١٦ ببطولة العالم بكرواتيا.

- أثنى الدكتور أشرف صبحي، على الأداء البطولي لمنتخب مصر للناشئين في كرة اليد، وذلك بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للناشئين تحت ١٩عام بكرواتيا.

أهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الادارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة :

- نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، دورة الدعم النفسي للوافدات السوريات بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وللوافدات السودانيات والأفارقة بمركزي شباب أرض اللواء، الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- نفذت وزارة الشباب والرياضة المعسكر الثالث والرابع، لصقل سفراء مشواري"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات "الاسكندرية، البحيرة، دمياط، اسيوط، الدقهلية، القليوبية"، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة المهرجان الرياضي بخليج غزالة بالساحل الشمالي، بمشاركة ٥٠٠ فرد من ١٠ دول أجنبية، وشملت مسابقات ركض وسباحة في أجواء تنافسية كبيرة من قبل المشاركين.

- شاركت وزارة الشباب والرياضة، في معرض التراث والحرف اليدوية، الذي أقامته محافظة الجيزة، بالتعاون مع سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة ومجلس الأعمال اليمني التابع لسفارة اليمن في مصر، ووزارة التنمية المحلية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين شعوب الدول.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب كوم امبو بمحافظة "اسوان" بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ لقاءات أندية المبتكرين علمياً على مستوى المحافظات، بهدف تبادل الخبرات العلمية، والتعرف على التطبيقات العلمية الجديدة، بمركز شباب برج العرب الجديدة بمحافظة الاسكندرية.

- نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تدريب مدربين TOT تحت عنوان " دليل مستقبل العمل"، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة "شباب للمستقبل"، بمحافظة الإسكندرية، حيث يتضمن التدريب مجموعة من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مبادرة " حرفتك.. مهنتك “بمركز شباب الفتح، بقطاع شباب الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، بمشاركة 15 فتاة من فتيات أندية التطوع بالمركز.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة فعاليات أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم " قادرون باختلاف “، ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، بمركز شباب 15 مايو بمحافظة القاهرة.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة، المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤي- فرص- تحديات) "، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب على مستوي الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، برنامج المبادرات الشبابية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD، والذي تم تنفيذه على مدار ١٣ شهر بإجمالي مستهدفين قرابة ١٣٥٠ شاب وفتاه من خريجي التدريبات السابقة.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولمبياد الطفل المصري في نسختها الرابعة، وهي محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز التخاطب على مستوي المحافظات، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج "جسور الأمل"، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي رقم (٨٩)، خلال الفترة من١٢-١٦ أغسطس الجاري، بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر للدراسات العسكرية العليا.

- أقامت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب فن إدارة الحياة خلال الأسبوع الماضي عدد من المحاضرات بعنوان " صغر النفس، الذكاء العاطفي، بناء الشخصية الإيجابية، بناء عقلية المحترف، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.