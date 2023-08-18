تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، خاصة عقب انتهاء موعد التسجيل عن العام الدراسي الحالي 2022-223، أمس الخميس، بعدما تم فتح التقديم به لمدة أسبوعين.

ورغم إغلاق باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، إلا أنه تتواصل عملية اطلاع الطلاب المتظلمين علي كراسات إجاباتهم "البابل شيت"، في مقار الكنترولات المحددة لهم، ليطلع الطلاب علي صورة ضوئية من أوراق اجاباتهم في المواد التي قاموا بتحديدها، مقابل 200 جنيه للمادة الواحدة.

رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، هو نفسه الرابط الحالي الخاص بتظلمات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، موضحة بأنه يمكن الوصول إلى رابط نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي 2023 من خلال زيارة الرابط التالي (من هنا).

موعد ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

ومن المرجح أن تكون نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، غدًا السبت الموافق 19 أغسطس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ووفقًا للموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء التقديم الإلكتروني في تظلمات الثانوية العامة للعام الحالي.

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أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

أشكال نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023:

1- أن يظهر على الموقع بعبارة «لا توجد زيادة» ومعناها أنه بعد فحص الكنترول أوراق المادة تبين عدم استحقاق الطالب لدرجات إضافية.

2- ظهور أو ظهور عبارة «توجد زيادة» ومعناها استحقاق الطالب لدرجات إضافية، وبالتالي تتغير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة ويتم إخطار مكتب التنسيق.

3- ظهورها بعبارة «قيد الانتظار» بمعنى أن الكنترول ما زال يفحص ورقة الطالب في المادة التي تظلم بها، وسيتم إعلان النتيجة فيما بعد.

4- أن تكون بدون ملاحظات، بمعنى أن الطالب ذاته لم يدون ملاحظاته بعد اطلاعه على كراسة الإجابة الخاصة به، وبالتالي يكون التصحيح سليما من المرة الأولى ولن يستحق الطالب درجات إضافية.