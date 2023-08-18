رامى إمام يتفرغ لمونتاج "أبو نسب" وعرضه بموسم رأس السنة

يعكف المخرج رامي إمام على متابعة مونتاج فيلم "أبو نسب" الذي يخوض بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، وانتهوا من تصويره خلال اليومين الماضيين.

ويدرس صناع العمل موعد طرحه بالسينمات، حيث من المفترض أن ينضم لقائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة المقبل، ومن المقرر الإعلان عن موعد طرحه الرسمي بالإضافة إلى طرح البرومو الدعائي والبوسترات الترويجية للفيلم خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نشر النجم محمد إمام فيديو على حسابه على إنستجرام لحظة إعلان انتهاء تصوير فيلم "أبو نسب"، وتضمن كلمة لأخيه المخرج رامى إمام، يتحدث فيها عن تعاونهما، فى لحظة مؤثرة.

وكتب محمد إمام تعليقًا على الفيديو: "أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.. ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي.. حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه فى الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللى هتشوفوه.. استمتعت بكل لحظة معاك.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. "أبو نسب" ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبري، وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وتأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.