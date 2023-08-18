الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان المتحور الجديد لكورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن أنهما تراقبان عن كثب متحوّرة جديدة من “كوفيد-19”، رغم أن التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد.

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة "ضمن فئة المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك) الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة للجائحة التي نشرت ليل الخميس.

وحتى الآن، اكتشفت هذه المتحوّرة الجديدة في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحوّرة عن كثب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة.

حتى 13 أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 مليون في كل أنحاء العالم.

الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 البروتين الشوكي إسرائيل

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