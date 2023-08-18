الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التجارة واللغات بجامعة الإسماعيلية الأهلية تفتح باب التقديم لـ 3 برامج تخصصية جديدة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا العام شهد افتتاح ثلاثة برامج ترجمة تخصصية جديدة باللغة الصينية، اللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تمنح درجة الليسانس في الترجمة التخصصية في إحدى اللغات الثلاثة بالإضافة إلى لغة أجنبية ثانية يختارها الطالب.

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة.

تم الإعلان عن فتح باب القبول في برامج الترجمة التخصصية بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأضاف الدكتور عادل حسن أن  البرامج الدراسية تركز على دراسة كل أشكال الترجمة "فوري، تحريري، شفهي، تتبعي".

كما يشمل كل أنواع الترجمة بما يتناسب مع سوق العمل "ترجمة سياسية، ترجمة قانونية، ترجمة تجارية وإعلامية، ترجمة علمية، ترجمة أدبية".

وعن مميزات برامج اللغات- أشار الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن إلى أن كل برنامج يوفر فرص التوظيف في سوق العمل، وتابع "عبد المقصود" أن برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية يتيح لدارسيه العديد من فرص العمل المميزة، منها تدريس مقررات ومناهج اللغة الإنجليزية في كل المراحل التعليمية، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، وفي مجال السياحة والفندقة من خلال جميع المؤسسات السياحية والفندقية أو الإرشاد السياحي، كما يتيح البرنامج فرص العمل في مجال الترجمة الشفهية أو التحريرية في المؤتمرات أو الهيئات الحكومية أو الخاصة، وكذلك المصانع التي يتواجد بها الخبراء الأجانب من وإلى العربية، والعمل في مجال التدقيق اللغوي، من خلال دور النشر المعروفة أو مواقع الإنترنت الموثوق بها، وفي مجال الصحافة والإذاعة والتليفزيون كصحفي أو معد أو مقدم برامج، إلى جانب مجالات العمل في الشركات الاستثمارية، هيئة قناة السويس، مترجم فوري باللغة الإنجليزية، الصحافة والإعلام، مراكز الأبحاث، ومكاتب الترجمة.

وعن قسم اللغة الألمانية أفاد دكتور طارق أبو الميله إلى أنه من أكثر الأقسام تميزاً، حيث يستطيع دارس اللغة الألمانية العمل في مجالات متعددة منها الشركات الاستثمارية، هيئة قناة السويس، مترجم فوري باللغة الإنجليزية، الصحافة والإعلام، مراكز الأبحاث.

أما قسم اللغة الصينية- فأوضحت الدكتورة سلوى إبراهيم حسين المدرس بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن ومنسق برامج اللغات، أن دارسي ومتحدثي الصينية يستطيعون العمل كمترجمين محترفين في الشركات والمصانع الاستثمارية الصينية التي تنتشر في أنحاء الجمهورية، وخاصة إقليم القناة وسيناء، وبالمشروعات القومية الكبرى، ويتيح قسم اللغة الصينية فرص عمل واعدة منها العمل في الهيئات الدبلوماسية، وفي مجالات متعددة كالصحافة والإعلام، وهيئة قناة السويس، والشركات الاستثمارية، كما يُقام سنويا ملتقى توظيف لخريجي أقسام اللغة الصينية يشارك فيه العديد من الشركات الصينية الاستثمارية، ومكاتب الترجمة المختلفة التي تحتاج إلى مترجمين متخصصين، بالتعاون مع معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، والذي يتيح للطلاب  فرص الحصول على منح للسفر إلى الصين ممولة من الجانب الصيني لاستكمال الدراسة، بالإضافة إلى المعسكرات الصيفية بالصين كل عام.

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