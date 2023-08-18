الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فريق بحثى بعلوم البحار يزور مطروح والسلوم وسيوة لتنمية وتطوير الإنتاج السمكى

الدكتور عمرو زكريا
الدكتور عمرو زكريا

قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن فريقًا بحثيًا من شعبة المصايد بالمعهد توجه لمناطق مطروح والسلوم وسيوة؛ للوقوف على الوضع الراهن لقطاع المصايد وأهم المشكلات والتحديات التى تواجه تنمية وتطوير الإنتاج السمكي في هذه المناطق.

وأكد زكريا، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار دور المعهد في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الفريق البحثي برئاسة الدكتورة سحر فهمي مهنا، رئيسة الشعبة ضم نخبة من الباحثين، هم الدكتور شريف فتوح والدكتورة رانيا إبراهيم وأحمد نبيل ومحمد الرفاعي.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر فهمي مهنا، رئيسة شعبة المصايد إلى أنه تم خلال الزيارة عقد لقاءات مع ممثلي الصيادين بمطروح والسلوم للاستماع إلى شكاواهم من انتشار أسماك القراض أو الأرنب وتهديدها المباشر لمحصول الصياد وشباكه، مما يكلفه خسائر مادية جراء منع صيدها منذ عام 2008.

وأوضحت أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس المعهد سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم ندوة عاجلة بمحافظة مطروح لطرح الحلول العلمية السليمة والتطبيقية لمشاكل قطاع الصيد، وخاصة انتشار أسماك القراض إسهامًا من المعهد ممثلًا في شعبة المصايد لحل هذه المشكلة.

ولفتت إلى أنه تم خلال الزيارة الاجتماع برئاسة مركز ومدينة سيوة لبحث دور المعهد في خطة القيادة السياسية لتطوير الواحة واستغلال كل المسطحات الصالحة للاستزراع السمكي في دعم استراتيجية الدولة لتأمين الغذاء وتنمية الموارد السمكية.

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