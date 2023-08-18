حزب "الجيل" يرحب بقرار مجلس الوزارء بتثبيت أسعار الكهرباء

رحب حزب الجيل الديمقراطى، بقرارات بتثبيت أسعار الكهرباء لغاية شهر يناير من العام المقبل.

وأكد أنه قرار كان لابد منه لمساعدة المواطنين على التغلب على المعاناة الاقتصادية التى يعيشون فيها بسبب الغلاء والتضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام القرار وهو ما أنعكس على إنخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى مما أدى إلى ارتفاع تكلفة كافة السلع والمنتجات المستوردة وهو ما أدى الى ارتفاع أسعار السلع كلها سواء سلع ومنتجات مستوردة أو سلع ومنتجات محلية الصنع.

وتابع فى بيانه أن قرار الرئيس بتثبيت أسعار الكهرباء يؤكد اطلاع الرئيس على حياة الناس ومعاناتهم وتدخله لتذليل الصعاب وتخفيف المعاناة .

وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، بتوجيهات الرئيس السيسى الصادرة للحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء لافتا أنه يعنى أن الرئيس يعيش حياة الناس ويشعر بمعاناتهم من ارتفاع الأسعار ويتدخل لتخفيف هذه المعاناة مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التى يتدخل فيها الرئيس لتخفيف معاناة الشعب.

وأضاف أن قرار الرئيس بتثبيت اسعار الكهرباء يتطلبه عدة إجراءات أخرى تتخذها الحكومة لك يتحقق قرار الرئيس بتثبيت الاسعار هدفه بتذليل الصعاب أمام المواطنين لافتا أن من أهم القرارات المكملة المطلوب اتخاذها فورا هو قرار تثبيت سعر الجنيه وعدم الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولى بتخفيضه مرة أخرى، مضيفا «الشهابى» وثانى القرارات المطلوب اتخاذها من الحكومة أن تبسط نفوذها على الأسواق لمواجهة الاحتكار وجشع التجار، مشيرا إلى أن هذا يتطلب قرارات أخرى رقابية تقوم بها الحكومة والجهات المعنية تراقب فيها الأسواق وتتدخل لوقف جشع التجار، لافتا أن التجار يرفعون أسعار السلع والمنتجات المختلفة بدون مبرر بهدف مضاعفة أرباحهم ويشجعهم على ذلك عدم تدخل الحكومة لوقف هذا الجشع الذى يدفع ثمنه الشعب وشعبية النظام .

ودعا ناجى الشهابي الحكومة إلى استخدام آلية تسعير السلع الحياتية وذلك من خلال حساب تكلفة إنتاج السلعة أو المنتج وإضافة هامش ربح لايزيد عن 30% عليه وتراقب بقوة عدم خروج والصناع و التجار عليه، مؤكدا «رئيس حزب الجيل» أن هذا الإجراء يفرضه علينا الأزمة الاقتصادية العالمية و التى نعيش انعكاساتها فى الداخل المصرى وكل دول العالم تقوم به عندما تمر بها أزمة اقتصادية شديدة موضحا أن الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر أزمة شديدة انعكست على حياة الناس وهى ما جعلت الرئيس السيسى يتدخل مثبتا أسعار الكهرباء لتخفيف معاناة الناس.