الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين «حماة الوطن» من الشرقية: حريصون على دعم المواطن بأنحاء الجمهورية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

قاد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، قافلة طبية بالتنسيق مع جمعية الليدرز الاجتماعية لقرية النوبة والدهاشنة والقرى المجاورة لها بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وضمت القافلة عددًا من الاستشاريين والإخصائيين في التخصصات الطبية المختلفة بحضور ناريمان الرفاعي، أمين أمانة التضامن الاجتماعي المركزية، ووفد من الأمانة المركزية والدكتور محمد الألفي رئيس الجمعية والدكتور بيومي غريب رئيس القافلة والدكتور عبد المنعم فوزي مستشار القوافل والدكتورة إنچي شاهين منسق القافلة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، للقيام بالدور المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات المتخصصة.

وقال اللواء طارق نصير، إن حزب «حماة الوطن» حريص على تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين في ربوع الوطن مع استهداف المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة والدخول المنخفضة.

وأضاف «نصير» أن هذة القوافل الطبية تأتي في إطار خطة الحزب للمساهمة في الخدمات الطبية والمجتمعية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية والمشاركة جنبا إلى جنب مع المبادرات الرئاسية التي تهتم بالحقوق الصحية للمواطنين.

وتقدم اللواء طارق نصير بالشكر لكل الجهات المعنية بالمحافظة، وعلى رأسها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، على تسهيلهم إجراءات القافلة الطبية، بالإضافة إلى كوادر حزب حماة الوطن برئاسة الدكتور أشرف سعد أمين عام الحزب بالشرقية.

وقالت ناريمان الرفاعي، إن القافلة الطبية تستهدف 40 ألف نسمة من سكان قري النوبة والدهاشنة والقرى المحيطة بها وضمت القافلة تخصصات (باطنة، أطفال، جلدية، عيون، عظام، أسنان، مسالك، نساء وولادة وكشوف نظر مع صرف النظارات بالمجان".

وأشارت «الرفاعى» إلى أن القافلة تضمنت أيضًا، امتحانات فورية لمحو الأمية في مدرسة الشهيد محمد عبد الهادي الابتدائية بإشراف وتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبتوصية من النائبة ميرال الهريدى أمينة التعليم المركزية.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف سعد، أمين الشرقية، إلى أن القافلة تمت بجهود وتوجيهات الأمانة المركزية للتضامن الاجتماعي وذلك لحرص الحزب على دعم المبادرات الرئاسية لدعم الصحة لأهالينا في القرى المنتشرة في محافظة الشرقية.

فيما أعرب الأهالى المستفيدون من خدمات القافلة، عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي يقوم به حزب حماة الوطن لتقديم هذه الخدمة المجانية للمواطنين وطالبوا بتكرار مثل هذه القوافل على مدار العام لتخفيف الأعباء عن كاهله.

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