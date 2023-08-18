"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل لقاء ولى العهد السعودى مع وزير الخارجية الإيرانى

كشف جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الإيراني، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت مرتقبة.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه كان قد تم الإعلان عن أن تكون مدة الزيارة يوما واحدا، وهو يوم أمس الخميس، لكنها امتدت إلى اليوم للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن اللقاء كان وديًا وصفه المراقبون بلقاء الدفء في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، مؤكدًا أن العلاقات عادت إلى ما كانت عليه لما قبل الأحداث والقطيعة منذ 7 سنوات.

وأوضح أن وزير الخارجية الإيراني بدأ لقاؤه مع وزير الخارجية السعودي أمس، ثم عقد مؤتمرًا صحفيًا الذي تم الإعلان خلاله على الاتفاق على عدد من الملفات والاتفاقيات بين البلدين سواء كانت على المستوى الثنائي أو مناقشة الملفات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن لقاء ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني اليوم في مدينة جدة شهد التباحث أيضًا في تلك الملفات وسبل توطيد العلاقات بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والفرص المستقبلية في التعاون بين البلدين.