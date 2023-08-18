برلمانى: إحالة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى ترجمة لحرصه على تحويلها لواقع

أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إحالة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية لمُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، تعد ترجمة لحرصه على تحويل مخرجات الحوار الوطني لواقع.

وقال عمرو درويش، في بيان له، إنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتوافق الوطني الذي يعد حدثا مهما وعلامة فارقة في تاريخ الوطن، قائلا "فلا حديث على من هو صاحب المخرجات ومن قدمها أو أيديولوجيته ما هي.. أيا كانت فهناك تفاعل معها طالما حدث التوافق الوطني وهي بذلك أكبر دليل على مصداقية الدولة والقيادة في لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية".

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن هناك إرادة لتقوية القرار المصري من خلال مخرجات نتجت عن حوار وطني شارك فيه جميع أطياف المجتمع والتيارات والأحزاب والتكنوقراط، وأهل الاختصاص والخبرة حتى يخرجون بمخرجات توافقية نستطيع من خلالها مجابهة التحديات وتعظيم القرار المصري فيما يخص المخرجات على كافة الأصعدة، كما أنها رسالة لكل القوى واللاعبين الدوليين بأن الدولة قادرة على تقوية الجبهة الداخلية وإحداث حالة من التوافق يخرج من خلالها القرار المصري الخاص بالدولة فيما يصب في صالح المواطن.