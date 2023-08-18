الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لأمن البحر الأحمر لكشف لغز العثور على جثتين

مديرية أمن البحر
مديرية أمن البحر الأحمر

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، يقسمها أول وثان الغردقة من جهودها لكشف غموض العثور على جثتين متفرقتين الأولي لخفير عثر علي جثته داخل منزله بالمدينة الصناعية شمال الغردقة، واخري بمنطقة المدراس جنوب الغردقة صباح اليوم لعضو بنقابة المهن الموسيقية ملقاة بأحد الشوارع الجانبية.

وطلبت جهات التحقيق بالغردقة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة للجثتين، ومعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تعود تفاصيل الواقعة الأولي حين تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة خفير فى العقد السادس من العمر داخل مسكنه بالمدينة الصناعية شمال الغردقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الغردقة تبين العثور على جثة خفير يدعى النوبى احمد ا 52 سنة من محافظة الأقصر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.

ملقاه في الشارع.. تفاصيل العثور علي جثة عضو نقابة المهن الموسيقية بالغردقة


وفي الواقعة الثانية عثر عدد من أهالي مدينة الغردقة، ظهر اليوم الجمعة، على جثة رجل في العقد الخامس من العمر بأحد شوارع جنوب مدينة الغردقة.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رجل.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة أول الغردقة، وتبيَّن أن الجثة لشخص يُدعى "أحمد ح. ع"، 42 سنة - من مواليد طنطا، وهو عضو منتسب بنقابة المهن الموسيقية، وجارٍ معرفة وكشف عن أسباب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.

اجهزة الامن البحر الاحمر العثور على جثتين أمن البحر الأحمر جنوب الغردقة قسم شرطة ثان مديرية أمن البحر الأحمر مستشفى الغردقة العام

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