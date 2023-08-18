تنفيذ 188 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية،عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط (34) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1677) مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (188) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط قضيتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.