ضبط 25 كيلو مخدرات و6 أسلحة نارية فى دمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، حملة بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها عن ضبط "5" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها "9 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وزنت –10 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 4فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 5 متهمين لـ"3منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.