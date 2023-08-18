الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 25 كيلو مخدرات و6 أسلحة نارية فى دمياط

مخدرات
مخدرات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، حملة بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

 أسفرت جهودها عن ضبط "5" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها "9 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وزنت –10 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 4فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 5 متهمين لـ"3منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

الإجراءات القانونية اللواء محمود أبوعمرة حملات أمنية عدد من الطلقات قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط مراكز الشرطة بالمديريات مساعد وزير الداخلية

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