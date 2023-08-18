منتخب آنسات الطائرة تحت 21 سنة يصطدم ياليابان فى بطولة العالم

يخوض منتخب مصر للآنسات للكرة الطائرة تحت 21 سنة مباراته الثانية في بطولة العالم التي تستضيفها المكسيك خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري، عندما يواجه منتخب اليابان في الثانية من صباح غدٍ السبت في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالدور الأول.

كان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى التي أقيمت فجر اليوم على تايلاند بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها 21 -25 و25 - 13 و25 -23 و25 -19، في حين فاز منتخب اليابان على المكسيك بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25- 19 و25 -12 و25 -22 وتقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين منتخبي المكسيك وتايلاند في الخامسة صباح الغد.

وتقام اليوم وغدًا 6 مباريات أخرى ضمن مواجهات دور المجموعات، ففي المجموعة الثانية يلتقي منتخبا إيطاليا والدومينيكان ومنتخبا البرازيل وتونس، وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب صربيا مع نظيره الأرجنتيني وبولندا مع الصين وفي المجموعة الرابعة يلتقي منتخب أمريكا مع المنتخب التركي ومنتخب هولندا مع كوبا.

كانت نتائج الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز إيطاليا على تونس والبرازيل على الدومينيكان بنتيجة واحدة 3 - صفر وفوز صربيا على الصين وبولندا على الأرجنتين بنتيجة واحدة 3 - صفر وأمريكا على كوبا بثلاثة أشواط دون رد وتركيا على هولندا 3-2.

وتتكون بعثة منتخب الآنسات تحت 21 سنة في بطولة العالم من محمود الفقي، رئيس البعثة وماجد مصطفى المدير الفني ونجلاء فوزي، المدرب العام ومصطفى صالح المحلل التقني ومنة الشرقاوي أخصائي العلاج الطبيعي و12 لاعبة هن: نور إيهاب وندى حمدي وتقى الله مدحت وفريدة الشرقاوي وشهد الفقي وفريدة سعدة وحبيبة زعتر وهنا تامر وجنا رأفت وسلمى يوسف وفريدة هشام وملك إسماعيل.