الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض لإكرام عمار ضمن احتفالية بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحتفي وزارة الثقافة، الأحد المقبل 20 أغسطس الجاري بمرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي مع منظمة اليونسكو.

 وضمن برنامج الوزارة للاحتفال بهذه المناسبة يفتتح معرض للفنانة القديرة الراحلة إكرام عمار وذلك في تمام السابعة مساء بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، السيدة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والعديد من الشخصيات العامة، وذلك بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط.

تجدر الإشارة أن وزارة الثقافة أعدت برنامجًا بهدف الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية مصر مع اليونسكو على صون التراث الثقافي غير المادي، يتضمن افتتاح "بيت التراث" الذي يحتوي على الأرشيف القومي للتراث الثقافي غير المادي وعدد من الورش والفعاليات والندوات والعروض، وتزيين أسوار المواقع الثقافية بصور فوتوغرافية لعناصر التراث الثقافي غير المادي، كذلك الإعداد لفيلم تسجيلي عن عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة على قوائم الاتفاقية وهي 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية سجلت على قائمة التراث العالمي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وهي: السيرة الهلالية، فن التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخيل، النسيج اليدوي، الخط العربي، رحلة العائلة المقدسة.

وزارة الثقافة المصري صون التراث الثقافي منظمة اليونسكو الراحلة إكرام عمار الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور وليد قانوش

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