فانتازي.. أبرز اللاعبين بيعًا وشراءً في الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الثانية

تنطلق اليوم، منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد جولة أولى كانت مليئة بالإثارة والندية.

ومع عودة الدوري الإنجليزي تعود متعة وتنافسية أخرى من خلال لعبة “فانتازي بريميرليج”، وهي لعبة خاصة بالمسابقة، يلعبها الملايين حول العالم، ويتحصلون على نقاط بحسب ما يقدمه اللاعبون الذين قاموا بشرائهم في المباريات، خلال كل جولة.

ويُتاح لكل لاعب في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، اختيار 15 لاعبًا بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياط، بشرط ألا يتجاوز مجموع أسعارهم 100 مليون.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز اللاعبين بيعا وشراءً في الفانتازي فبل بدء الجولة الثانية من الدوري الانجليزي

أبرز اللاعبين بيعًا في فانتازي الدوري الإنجليزي

– البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، حيث قام 887121 مستخدمًا للعبة ببيعه، بعد تعرضه لإصابة في الركبة ستستوجب إجراء عملية جراحية تُغيبه عن الملاعب حتى نهاية العام.

– ماركوس راشفورد:يُعد مهاجم مانشستر يونايتد من أكثر اللاعبين بيعًا من قبل مستخدمي اللعبة قبل انطلاق الجولة الثانية، بـ 153500 عملية بيع، بعد عدم تسجيله أو صناعته للأهداف في الجولة الأولى أمام ولفرهامبتون، وظهوره بأداء جعل البعض يُخرجه من تشكيلته.

– داروين نونيز: خرج من حسابات 192119 مستخدم للعبة قبل انطلاق الجولة الثانية، بعد مشاركته كبديل أمام تشيلسي، وظهوره بأداء متواضع، قد يُقلل حظوظه من المشاركة بشكل أساسي مع فريقه ليفربول.

– جون ستونز: مدافع مانشستر سيتي هو ثاني أكثر اللاعبين بيعًا قبل انطلاق الجولة الثانية، بـ 696548 عملية بيع، حيث غاب عن اللقاء الأول أمام بيرنلي، إضافة لكأس السوبر الأوروبي بسبب عدم الجاهزية

أبرز اللاعبين شراءً في فانتازي الدوري الإنجليزي

– بين تشيلويل ظهير أيسر تشيلسي، قدم مباراة مميزة أمام ليفربول وصنع هدفًا، ليصبح أكثر اللاعبين شراءً قبل انطلاق الجولة الثانية بـ 535075 عملية شراء.

– ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، تم شرائه من قبل 473063 مستخدم بعد تسجيله هدفين في انتصار فريقه على أستون فيلا في الجولة الأولى.

– بوكايو ساكا جناح أرسنال، تم شراءه 434277 مرة، بعد تسجيله هدفًا في الجولة الافتتاحية

– رودريجو متوسط ميدان مانشستر سيتي، كان من أكثر اللاعبين شراءً في تلك الجولة بـ 3842905 عملية شراء، رغم كونه لاعب دفاعي، إلا أن تسجيله هدف وصناعة آخر في الجولة الافتتاحية جعله من أكثر اللاعبين شراءً.